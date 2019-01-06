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16-летний брянец оштрафован за кражу спиртного в супермаркете

Опубликовано Вчера, 22:04

Брянская полиция задержала 16-летнего парня, который хотел было похитить три бутылки со спиртным в одном из супермаркетов областного центра.

Правоохранителям о случившемся сообщил директор магазина. Подозреваемого, рассказал он полиции, задержали охранники торгового помещения благодаря камерам наблюдения, на которых зафиксировалось, как юноша собирался вынести алкоголь в рюкзаке.

В отделении выяснилось, что у задержанного уже были ранее проблемы с законом.

В отношении молодого человека составлен протокол по ст. «Мелкое хищение», его родителям «светит» штраф.

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