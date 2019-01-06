Две жительницы столицы хотели сбыть «липовые» купюры в Унече
Брянская полиция задержала двух дам из Москвы, которые пытались сбыть поддельные деньги в Брянске.
Инцидент произошел утром 1 января. В полицию обратилась продавец унечского магазина, рассказав о том, что покупательница хотела расплатиться фальшивой купюрой.
Правоохранители прибыли на место и задержали двух жительниц столицы. Во время обыска в их машине нашли 14 поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет», - объяснили в пресс-службе регионального УМВД.
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