Подозреваемый в краже наручных часов задержан в Брянске

Ранее судимый 53-летний мужчина решил снова вспомнить старое «ремесло» и совершил кражу у своей знакомой; подозреваемый задержан, ему грозит срок.

В полицию о похищении наручных часов из квартиры сообщил 32-летний житель Бежицкого района. Правоохранители провели расследование и установили, что кражу мог совершить 53-летний знакомый матери заявителя, последний накануне был у нее в гостях.

Задержанный вину признал, объяснив, что часы нашел в ванной. Похищенное подозреваемый потерял.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», злоумышленнику грозит до двух лет», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.