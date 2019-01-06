В деревне Пеклино задержали агрессивного пенсионера с экзотическим оружием

Полиция Дубровского района задержала ранее судимого 64-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном изготовлении оружия.

К правоохранителям обратились люди из Пеклино, заявив о том, что по селу ходит агрессивный мужчина со странным предметом, похожим на экзотическое оружие.

Стражи порядка доставили гражданина в отделение, самодельные нунчаки изъяли на экспертизу, которая признала их холодным оружием ударно-раздробляющего действия.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», - объяснили в пресс-службе регионального ведомства.