В Жуковке горел жилой дом

10 января в Жуковке на улице Московской произошел пожар в жилом доме, обошлось без пострадавших.

Спасатели 34-й части за три минуты на двух автоцистернах прибыли на место. Выяснилось, что горение происходит внутри одного из помещений строения.

«На тушение работал ручной ствол, звено газодымозащитной службы. В 10.26 огонь локализован, в 10.30 ликвидирован», - объяснили в региональном управлении.

Причина устанавливается.

Напомним, утром 9 января в селе Макаровка Стародубского района произошел пожар в жилом доме, в результате погиб 58-летний мужчина.