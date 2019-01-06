Драка в Новозыбкове: школьник едва не остался без глаза

Новозыбковская полиция проводит проверку в связи с пострадавшим 9 января во время драки в райцентре 11-летним школьником, известно, что мальчик чуть не лишился глаза.

Раненый ребенок обратился в приемную центральной больницы вечером того же дня. Врачи, осмотрев его, поставили диагноз – «колотая поверхностная рана верхнего и нижнего века левого глаза».

Парню назначили лечение и отпустили домой.

Как оказалось, сообщает bryansknovosti.ru, между мальчиком и еще одним неизвестным подростком случилась драка около одной из торговых точек Новозыбкова.