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Драка в Новозыбкове: школьник едва не остался без глаза

Опубликовано Сегодня, 14:53

Новозыбковская полиция проводит проверку в связи с пострадавшим 9 января во время драки в райцентре 11-летним школьником, известно, что мальчик чуть не лишился глаза.

Раненый ребенок обратился в приемную центральной больницы вечером того же дня. Врачи, осмотрев его, поставили диагноз – «колотая поверхностная рана верхнего и нижнего века левого глаза».

Парню назначили лечение и отпустили домой.

Как оказалось, сообщает bryansknovosti.ru, между мальчиком и еще одним неизвестным подростком случилась драка около одной из торговых точек Новозыбкова.

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