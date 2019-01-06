В селе Бережок на пожаре погибло трое детей

Серьезный пожар случился 1 января 2019 года в частном доме села Бережок Карачевского района, в результате погибли трое детей, еще три человека, в том числе двухлетний ребенок, получили травмы.

Пламя уничтожило кровлю дома, а также все имущество. Погибшие – детвора 2002 и 2015 годов рождения.

Эксперты выделяют две версии случившегося: неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём при курении.

Также известно, что семья была на учёте в органах социальной защиты населения как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

В связи с произошедшим сотрудники регионального МЧС, правоохранители, работники соцслужб, а также комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят повторные обследования мест и условий проживания многодетных семей, которые пребывают в социально опасном положении, в плане соблюдения требований пожарной безопасности.