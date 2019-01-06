Житель Брянска перешел по опасной ссылке в смс

Брянские правоохранители проводят расследование в связи с происшествием, которое случилось с 37-летним местным жителем, перешедшим по опасной ссылке в смс-сообщении.

По словам мужчины, на мобильный номер пришло SMS-сообщение с обещанием приза в две тысячи рублей. Для получения нужно было просто пройти по интернет-ссылке. Не подумав, что эта смска может быть опасной, заявитель кликнул по ней в надежде получить обещанную сумму. В итоге получил вирус на установленное онлайн-приложение, который списал со счета все 8500 рублей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД региона.