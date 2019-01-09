В Жирятинском районе огнеборцы тушили жилой дом

11 января в жилом доме деревни Рубча Жирятинского района произошел пожар, обошлось без пострадавших.

Информацию о возгорании на улице Победы спасатели получили в начале восьмого утра. На место через 16 минут прибыли огнеборцы 23-й части и ОП «Воробейня» на двух автоцистернах.

Как оказалось, горела кровля жилого дома.

«На тушение работало два ручных ствола, звено газодымозащитной службы. В 07.45 пламя локализовали, в 08.02 ликвидировали. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.