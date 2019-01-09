В Брянске будут судить «черного» лесоруба, причинившего ущерб в 19 млн рублей

3 января в Велиже на улице Кропоткина случился пожар в жилом доме, во время которого могла погибнуть местная жительница.

5 января в Смоленской области на окружной случилась авария с участием «ВАЗа 2112», обошлось без пострадавших.

8 января в Починковском районе случилась страшная авария с участием двух «ВАЗов» и иномарки Volkswagen, пострадали люди.

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский подвёл итоги первых ста дней своей работы во главе компании и рассказал, что ждёт потребителей электричества в ближайшие годы.

Вяземская полиция завела уголовное дело на 39-летнюю местную жительницу, которая подозревается в похищении норковой шубы у посетительницы местного ресторана.

АПХ «Мираторг», крупнейший инвестор в агропромышленный комплекс России, сообщает, что увеличил объем производства высококачественной говядины на 32% до 108 тысяч тонн в живом весе в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

«Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с наложением крупного штрафа», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

На гражданина завели уголовное дело по части 3 статьи 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» и части 3 статьи 191.1 «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как выяснили правоохранители, мужчина, не имея нужных документов для заготовки древесины, нанял бригаду лесорубов, которые спилили 700 кубометров деревьев в Карачевском районе. Ущерб составил 18 млн 849 тыс рублей. Часть срубленного подозреваемый реализовал, остальное изъяли сотрудники полиции.

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