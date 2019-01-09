В Брянске будут судить «черного» лесоруба, причинившего ущерб в 19 млн рублей
37-летний житель Брянского района предстанет перед судом за незаконную вырубку деревьев.
Как выяснили правоохранители, мужчина, не имея нужных документов для заготовки древесины, нанял бригаду лесорубов, которые спилили 700 кубометров деревьев в Карачевском районе. Ущерб составил 18 млн 849 тыс рублей. Часть срубленного подозреваемый реализовал, остальное изъяли сотрудники полиции.
На гражданина завели уголовное дело по части 3 статьи 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» и части 3 статьи 191.1 «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины» Уголовного кодекса Российской Федерации.
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