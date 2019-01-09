Брянский водитель Porsche, устроивший дрифт на Кургане, наказан

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя Porsche Cayenne, который «дрифтанул» на Кургане Бессмертия в Брянске в декабре 2018 года.

Мужчина получил наказание благодаря видеоролику, опубликованному в одной из соцсетей.

Дело завели, объяснили правоохранители, сразу по четырем статьям КоАП РФ: несвоевременная уплата штрафа (штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей, либо арест на 15 суток); превышение допустимого уровня тонировки - 500 рублей; невключение указателя поворота при выполнении маневра - 500 рублей; нарушение требований знака «Въезд запрещен» - штраф 500 рублей.

Лихача на видео снял один из очевидцев, гулявший в парке имени 1000-летия Брянска.