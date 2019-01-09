Под Выгоничами местный житель зверски расправился с собутыльником
Брянский следком завершил расследование уголовного дела 44-летнего жителя села Малфа Выгоничского района, который обвиняется в убийстве знакомого.
История случилась ночью 2 сентября 2018 года в селе Карповка. Двое мужчин устроили застолье со спиртным. Внезапно возникла ссора, во время которой обвиняемый сильно избил кулаками и коленом в область головы 30-летнего собутыльника. Потерпевший скончался в больнице через пять дней от черепно-мозговой травмы.
Дело направлено в суд.
«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - заявили в пресс-службе регионального следкома.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
В 2018 году на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» зафиксирован рост перевозок пассажиров и грузов, реализованы новые проекты, создающие основу для реализации других мегапроектов, а также увеличилась производительность труда. Об этом сегодня рассказал начальник магистрали Владимир Молдавер, подводя итоги уходящего года.
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги декадника по электробезопасности, проведенного в декабре 2018 года. В рамках которого в общей сложности было организовано более 150 уроков, направленых на профилактику детского электротравматизма, в школах всех 27 районах Брянской области. Правилам электробезопасности энергетики обучали школьников всех возрастных категорий.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.