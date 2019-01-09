Под Выгоничами местный житель зверски расправился с собутыльником

Брянский следком завершил расследование уголовного дела 44-летнего жителя села Малфа Выгоничского района, который обвиняется в убийстве знакомого.

История случилась ночью 2 сентября 2018 года в селе Карповка. Двое мужчин устроили застолье со спиртным. Внезапно возникла ссора, во время которой обвиняемый сильно избил кулаками и коленом в область головы 30-летнего собутыльника. Потерпевший скончался в больнице через пять дней от черепно-мозговой травмы.

Дело направлено в суд.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - заявили в пресс-службе регионального следкома.