В Мглине два студента, жаждущие веселья, «похозяйничали» в местном магазине

Двое молодых людей 16 лет, ранее замеченные в попытке вынести из мглинского магазина шоколад, не угомонились и решились на более серьезную кражу; парни задержаны, им грозит до пяти лет.

В полицию обратился директор магазина самообслуживания с заявлением о краже. По его словам, во время просмотра записей с камер наблюдения сотрудники торгового зала заметили, как юноши, взяв с полок бутылку коньяка и конфеты, не расплатились за товар и скрылись.

На поиск подозреваемых у полицейских ушла пара часов. Выяснилось, что к похищению причастны студенты городского техникума. Молодые люди полностью возместили ущерб, однако это не спасло их от наказания. На них завели уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».