В Советском районе тушили цветочный киоск

13 января в Советском районе Брянска произошел пожар в цветочном киоске, расположенном на улице Объездной; пострадавших не было.

Спасателям информация о возгорании поступила в 06:28 утра. На место выезжали огнеборцы на двух автоцистернах. Как выяснилось, киоск горел внутри на площади шести квадратных метров. В течение шести минут пламя погасили.

Причину происшествия устанавливают эксперты.

Около двух ночи случился пожар в поселке Чичково. На место отправлялись огнеборцы 31-й части. В 02:15 они прибыли. К этому времени, частную баню размером 3х4 метров охватило пламя.

«На тушение работало два ручных ствола. В 02.35 возгорание локализовали, в 02.40 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.