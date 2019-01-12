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В Брянске 9-летняя девочка угодила под колеса BMW

Опубликовано Вчера, 13:48

Авария с участием иномарки BMW 320 12 января произошла в Советском районе Брянска, пострадала девочка девяти лет.

Информацию о поступившей в травмпункт пациентке сотрудники ГИБДД получили в начале третьего дня. У школьницы – ушиб левой голени. Медики, назначив лечение, отпустили ее домой.

Инцидент случился около девяти утра на Делегатской. 62-летний автомобилист на BMW 320 ехал со стороны улицы Д. Бедного в переулок Каманина и сбил 9-летнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По данному факту проводится проверка.

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