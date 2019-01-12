В Жуковке огнеборцы тушили складское помещение

13 января в городе Жуковка на улице Карла Маркса произошел пожар в складском помещении, пострадавших не было.

Сведения о возгорании спасателям поступили в 05:36. Через пять минут огнеборцы 34-й части прибыли на место. Как оказалось, горели опилки в помещении размером 8х12 метров.

«На тушение работало два ручных ствола. В 05.55 пламя локализовали, в 06.00 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, 13 января в селе Каменный Хутор произошел пожар в бане на улице Ленина в Климовском районе.