В Брянске экс-начальника управления имущественных отношений и его подчиненную осудили за взятки
Бывший начальник и главный консультант отдела кадастровой оценки и контроля за использованием недвижимости и земельных ресурсов регионального управления имущественных отношений приговорены к колониям общего режима и штрафам за взяточничество, соответствующий приговор Советского райсуда вступил в силу.
Экс-начальника осудили по ч.ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ «Получение взяток» на два с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс рублей, а также лишением права в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Главный консультант осуждена за посредничество во взяточничестве по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ на год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в 400 тыс рублей. Кроме этого, она в течение двух лет не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Осужденная сначала было обжаловала приговор, не согласившись с наказанием в виде реального лишения свободы, однако в апелляционном суде оставили документ без изменения.
Согласно расследованию, в ноябре 2017 года начальник отдела получил взятку в 100 тыс рублей за заведомо незаконное бездействие, а именно за невключение здания в список объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2018 году налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, и как следствие, освобождение фирмы от уплаты налога на имущество организации. Главный консультант отдела была посредником в передаче взятки, которой руководитель в качестве благодарности передал 45 тысяч рублей.
Помимо этого, в декабре 2017 года руководитель отдела получил взятку в 75 тыс рублей за содействие в исключении из такого перечня объектов недвижимости еще одной заинтересованной организации.
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