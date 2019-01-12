На новой дороге Романа Брянского произошло ДТП с легковушкой

Авария с легковым автомобилем случилась 13 января на пересечении новой трассы Романа Брянского, фотографии и информацию о происшествии опубликовали в соцсети очевидцы.

Инцидент произошел в начале двенадцатого вечера в направлении поселка Путевка в Советском районе. Как рассказали свидетели, легковая машина врезалась в дорожное ограждение, получив от удара небольшие повреждения.

Были ли в происшествии пострадавшие, неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину аварии.

Напомним, 12 января в областном центре на улице Красноармейской произошло ДТП с участием иномарок BMW и Mercedes.