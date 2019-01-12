Рассвирепевший брянец задушил родного брата

Брянский следком предъявил обвинение в убийстве 42-летнему жителю деревни Долматово Унечского района.

Инцидент случился 8 января 2019 года. Двое братьев устроили застолье со спиртным. Внезапно между ними возникла ссора, во время которой обвиняемый задушил 44-летнего родственника.

Суд в отношении фигуранта уголовного дела избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.