В Клинцах и Сураже произошли пожары

Вечером 14 января в Сураже и Клинцах случились возгорания в частном доме и трансформаторной подстанции.

Информацию о первом пожаре на улице Новосадовой в Сураже спасатели получили около шести вечера. По адресу через шесть минут прибыли огнеборцы 18-й части на двух автоцистернах. Выяснилось, что горел частный дом размером 5х6 метров.

«На тушение работал один ручной ствол. В 18.10 пламя локализовали, в 18.15 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе управления МЧС.

Второй пожар случился на улице Московской в Клинцах. На помощь выезжали сотрудники МЧС 10-й части. Горела отдельно стоящая трансформаторная подстанция. За четыре минуты пламя ликвидировали.