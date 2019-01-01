Двое брянцев заплатят около 2 млн рублей штрафа за незаконную вырубку сосен
Суд Суражского района признал виновными 36-летнего местного жителя и специалиста Кулажской сельской администрации в незаконном спиле деревьев и приговорил их к штрафу.
Первый обвиняемый должен заплатить 1 млн 600 тыс рублей, его посредник – 200 тыс рублей.
Прокурор района поддержал обвинение по уголовному делу двоих подсудимых.
Приговор пока не вступил в законную силу.
История произошла в конце мая 2018 года. 36-летний житель Суражского района при посредничестве специалиста Кулажской сельской администрации на территории муниципального лесного фонда, который относится к категории защитных лесов, незаконно спилил 39 сосен.
Причиненный ущерб превысил 1,1 млн руб.
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