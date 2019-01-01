Под Навлей водитель легковушки врезался в стоящий «Камаз»

14 января 28-летний водитель «ВАЗа 2110» может считать своим вторым днем рождения, мужчина врезался в стоящий «Камаз» и получил легкие травмы.

Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и ушиб правого колена; его отпустили домой с назначением лечения.

Сама авария произошла в начале девятого утра на 410-м километре трассы «Украина» в Навлинском районе.

Как сообщили сотрудники ГИБДД, 28-летний водитель «ВАЗа-2110» двигался со стороны Брянска в Севск и столкнулся с остановившимся для осуществления поворота «Камазом» под управлением 48-летнего водителя.