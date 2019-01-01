Недалеко от Клинцов снежный наст едва не разбил голову водителю Volkswagen Golf

30-летний водитель Volkswagen Golf чуть было не получил серьезную травму головы во время падения снежной глыбы с полуприцепа автомобиля DAF-103410 на дороге «Брянск-Новозыбков» под Клинцами.

Авария случилась около двух дня на 157 километре трассы. По предварительным данным, 34-летний автомобилист ехал на машине DAF-103410 с Новозыбкова в Брянск и не заметил, как снежный наст с его полуприцепа упал прямо на лобовое стекло Volkswagen Golf под управлением 30-летнего водителя.

«В результате у 30-летнего водителя автомобиля Volkswagen Golf - рваная рана брови; его отпустили с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.