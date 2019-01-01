Недалеко от Клинцов снежный наст едва не разбил голову водителю Volkswagen Golf
30-летний водитель Volkswagen Golf чуть было не получил серьезную травму головы во время падения снежной глыбы с полуприцепа автомобиля DAF-103410 на дороге «Брянск-Новозыбков» под Клинцами.
Авария случилась около двух дня на 157 километре трассы. По предварительным данным, 34-летний автомобилист ехал на машине DAF-103410 с Новозыбкова в Брянск и не заметил, как снежный наст с его полуприцепа упал прямо на лобовое стекло Volkswagen Golf под управлением 30-летнего водителя.
«В результате у 30-летнего водителя автомобиля Volkswagen Golf - рваная рана брови; его отпустили с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
Железнодорожники укладывают специальный противоскользящий настил в тоннельном сходе пешеходного моста станции Брянск-Льговский со стороны улицы Белорусской.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» реализуется комплекс мероприятий по предупреждению случаев вандализма на энергообъектах, которые могут привести к нарушениям устойчивой работы электросетевого комплекса, оказать негативное влияние на качество и надежность электроснабжения потребителей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.