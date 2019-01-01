Брянец возомнил себя «мастером» парковки
14 января в областном центре на одной из улиц местные жители запечатлели на фото «автохама», который припарковался прямо у пешеходного перехода.
На снимке видно, что хозяин поставил иномарку около знака «зебры», заняв место на тротуаре так. Из-за такого «мастера» парковки пешеходы вынуждены перемещаться прямо под крышей дома, с которой свисают огромные сосульки.
Пользователи порекомендовали автору отправить фото на сайт ДПС.
«От безразличия все беды. На сайт ДПС», - посоветовал Игорь Мигалин.
«Полностью поддерживаю. Это хамство - оно должно быть наказано. Сегодня он так нахамил - завтра он заблокирует выход из подъезда и т.п. Не понимаю тех, кто не видит в этом ничего плохого. Автор - молодец, страна должна знать своих «героев». На сайт ГИБДД, пусть они оценят хамские действия водителя», - поддержал автора поста Александр Сидоров.
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