Подозреваемый в грабеже в отношении 55-летней женщины задержан в Брянске

Брянская полиция предъявила обвинение в грабеже 36-летнему местному жителю.

История произошла вечером 4 января в Фокинском районе. Около одного из домов по Новозыбковской улице к 55-летней женщине подбежал незнакомец, ударил несколько раз, а потом отобрал сумку и скрылся. В итоге он похитил банковские карты, деньги и документы.

Полиция вскоре задержала мужчину, в отделении выяснилось, что он был судим за подобное преступление.

Задержанному грозит до семи лет по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».