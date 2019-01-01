Подозреваемый в грабеже в отношении 55-летней женщины задержан в Брянске
Брянская полиция предъявила обвинение в грабеже 36-летнему местному жителю.
История произошла вечером 4 января в Фокинском районе. Около одного из домов по Новозыбковской улице к 55-летней женщине подбежал незнакомец, ударил несколько раз, а потом отобрал сумку и скрылся. В итоге он похитил банковские карты, деньги и документы.
Полиция вскоре задержала мужчину, в отделении выяснилось, что он был судим за подобное преступление.
Задержанному грозит до семи лет по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».
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