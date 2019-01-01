14 января в областном центре на Объездной произошло ДТП с участием иномарки Rеnаult Sаndеrо Stерwау, автомобиле «ВАЗ 21053» и «ГАЗ-3302», пострадала 31-летняя женщина.

Потерпевшая – водитель отечественной машины. У нее ушиб затылка. Врачи уже отпустили ее домой, назначив лечение.

Сама авария случилась около восьми вечера.

31-летняя автоледи на Rеnаult Sаndеrо Stерwау ехала с Бежицкой в сторону переулка Пилотов, не справилась с управлением и выскочила на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с «ВАЗом 21053» под управлением 20-летнего водителя. От удара Rеnаult Sаndеrо Stерwау отбросило на «ГАЗ-3302» под управлением 36-летнего водителя.