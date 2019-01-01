В Брянске 31-летняя автоледи повредила затылок в ДТП на Объездной
14 января в областном центре на Объездной произошло ДТП с участием иномарки Rеnаult Sаndеrо Stерwау, автомобиле «ВАЗ 21053» и «ГАЗ-3302», пострадала 31-летняя женщина.
Потерпевшая – водитель отечественной машины. У нее ушиб затылка. Врачи уже отпустили ее домой, назначив лечение.
Сама авария случилась около восьми вечера.
31-летняя автоледи на Rеnаult Sаndеrо Stерwау ехала с Бежицкой в сторону переулка Пилотов, не справилась с управлением и выскочила на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с «ВАЗом 21053» под управлением 20-летнего водителя. От удара Rеnаult Sаndеrо Stерwау отбросило на «ГАЗ-3302» под управлением 36-летнего водителя.
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