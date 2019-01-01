Поиск по сайту
Поиск по сайту

«Предприимчивая» жительница Климовского района похитила более 1,2 млн рублей

Опубликовано Сегодня, 15:42

Суд Климовского района приговорил 41-летнюю местную жительницу к исправительной колонии общего режима за мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере.

Женщина проведет в колонии год и десять месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав с осужденной в доход государства всю сумму причиненного ущерба.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

История продолжалась с февраля по май 2017 года. Обвиняемая, незаконно оформив право собственности на дом в Климовском районе, а также собрав пакет документов для выплаты компенсации как за утраченное имущество по Закону РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», предоставила в профильную службу заведомо ложные сведения и поддельный договор дарения. В итоге похитила из федерального бюджета более  1,2 млн рублей.       

Подсудимая вину в инкриминируемом преступлении признала.

Фото
 710
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Директор брянского ООО «Терра» похитила 3,5 млн рублей
  • Изготовив «липовый» договор дарения, жительница Климова похитила более 1, 8 млн рублей
  • В Клинцах осудили сотрудницу банка, похитившую более 3 млн рублей
  • В Климово «предприимчивая» дама, предоставив поддельный документ, совершила аферу на 1,2 млн рублей
  • Дама из Климовского района получила более миллиона рублей с помощью аферы
    •
    Новости регионов
    На Колхозной площади в Смоленске водитель избил пешехода на переходе
    16:40:30 15-01-2019
    Как отмечает автор ролика, пешеход сделал замечание водителю микроавтобуса «Газель», который заехал за стоп-линию на пешеходном переходе.
    В Смоленском районе рано утром сгорел жилой дом
    15:30:52 15-01-2019
    Никто из людей в результате происшествия не пострадал.
    В Смоленске ДТП парализовало движение автомобилей на улице Кирова
    14:30:53 15-01-2019
    Фото с места происшествия в сети опубликовали пользователи «Смоленского автофорума».
    Суд рассмотрит иск Владимира Соваренко о восстановлении в должности
    13:12:10 15-01-2019
    В суде Соваренко намерен обжаловать решение депутатов горсовета, которые проголосовали за его отставку.
    Новогодние игры кабана в парке «Смоленское Поозерье» засняли на видео
    12:34:59 15-01-2019
    В сети героя видео уже прозвали кабаном-физкультурником.
    В Смоленск прибыла новая партия пассажирских автобусов из Москвы
    10:00:31 15-01-2019
    По договоренности между муниципальным предприятием и «Мосгострансом» в Смоленск на безвозмездной основе должны передать 22 автобуса.
    Лента новостей
    Сегодня, 16:43
    Деревня Красная оказалась отрезанной от цивилизации
    Сегодня, 15:42
    «Предприимчивая» жительница Климовского района похитила более 1,2 млн рублей
    Сегодня, 15:33
    В Брянске 31-летняя автоледи повредила затылок в ДТП на Объездной
    Сегодня, 15:21
    Ступеньки моста на станции «Брянск-2» покрыли противоскользящим настилом
    Сегодня, 14:53
    Подозреваемый в грабеже в отношении 55-летней женщины задержан в Брянске
    Сегодня, 14:39
    В брянском магазине продают сахар с мышиным пометом
    Сегодня, 13:59
    В Суземке задержан грузовик с подозрительным мясом
    Сегодня, 13:49
    Брянские дорожники получили нагоняй за скользкие дороги
    Сегодня, 13:09
    Брянец возомнил себя «мастером» парковки
    Сегодня, 12:38
    В Брянске на Бежицкой появился «падающий» забор
    Сегодня, 12:09
    Брянскому сетевому бару досталось за рекламу «Акции 1л+1л=3л»
    Сегодня, 11:43
    Недалеко от Клинцов снежный наст едва не разбил голову водителю Volkswagen Golf
    Сегодня, 11:28
    В Брянске адвоката могут изолировать от общества из-за покушение на мошенничество
    Сегодня, 11:15
    Под Навлей водитель легковушки врезался в стоящий «Камаз»
    Сегодня, 10:51
    В Брянской области пенсионерам предлагают «чудо-приборы»
    Сегодня, 10:32
    Серьезная авария с «Газелью» в Суземке: госпитализирована 56-летняя дама
    Сегодня, 09:53
    Двое брянцев заплатят около 2 млн рублей штрафа за незаконную вырубку сосен
    Сегодня, 09:38
    Взрыв газа в доме Мглинского района: три человека ранены
    Сегодня, 08:00
    В Клинцах и Сураже произошли пожары
    Сегодня, 07:00
    Брянцу дали роль в испанском кино
    Вчера, 21:20
    Около аэропарка в Брянске произошло серьезное ДТП
    Вчера, 19:48
    Участники крупной банды не сознались в убийствах брянских криминальных авторитетов
    Вчера, 17:15
    В Минприроды Брянской области создали фейковую «горячую линию»
    Вчера, 16:27
    Брянцы отреагировали на законопроект о замене окон после взрывов в Магнитогорске
    Вчера, 16:01
    На мосту около станции «Брянск-2» прохожих подстерегает опасность
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:05
    Корпорация «Гринн» может быть заинтересована в своем банкротстве
    Сегодня, 15:28
    Противоскользящее покрытие устанавливают на ступеньках моста станции Брянск-Льговский 1
    Вчера, 14:11
    До 4 выросло количество столкновений автомобилей с поездами в Брянском регионе МЖД в 2018 году 1
    Вчера, 11:44
    Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5 млрд рублей по итогам 2018 года
    Вчера, 11:32
    У тебя есть СЕРДЦЕ?
    Актуальные темы
    Общество Новость дня
    Брянцы отреагировали на законопроект о замене окон после взрывов в Магнитогорске
    Происшествия На дорогах О главном
    На Красноармейской в Брянске серьезное ДТП: столкнулись две иномарки
    Экономика О главном
    Брянский инвестиционный супер-проект может обанкротиться
    Происшествия Новость дня
    Смертельное ДТП в Брянском районе: два человека погибли, двое ранены
    Происшествия Новость дня
    В Володарском районе на пожаре пострадал 64-летний мужчина
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    О рекламе безрецептурных лекарственных средств

    При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.

    Ростелеком новости
    Ростелеком» представил брянским застройщикам «Умный дом»

    Ростелеком» представил брянским застройщикам «Умный дом»«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.

    РЖД новости
    Противоскользящее покрытие устанавливают на ступеньках моста станции Брянск-Льговский

    Противоскользящее покрытие устанавливают на ступеньках моста станции Брянск-ЛьговскийЖелезнодорожники укладывают специальный противоскользящий настил в тоннельном сходе пешеходного моста станции Брянск-Льговский со стороны улицы Белорусской.

     
    МРСК новости
    Брянскэнерго предупреждает об ответственности за вандализм

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» реализуется комплекс мероприятий по предупреждению случаев вандализма на энергообъектах, которые могут привести к нарушениям устойчивой работы электросетевого комплекса, оказать негативное влияние на качество и надежность электроснабжения потребителей.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировались

    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировалисьОбщественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.