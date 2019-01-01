«Предприимчивая» жительница Климовского района похитила более 1,2 млн рублей
Суд Климовского района приговорил 41-летнюю местную жительницу к исправительной колонии общего режима за мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере.
Женщина проведет в колонии год и десять месяцев.
Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав с осужденной в доход государства всю сумму причиненного ущерба.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
История продолжалась с февраля по май 2017 года. Обвиняемая, незаконно оформив право собственности на дом в Климовском районе, а также собрав пакет документов для выплаты компенсации как за утраченное имущество по Закону РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», предоставила в профильную службу заведомо ложные сведения и поддельный договор дарения. В итоге похитила из федерального бюджета более 1,2 млн рублей.
Подсудимая вину в инкриминируемом преступлении признала.
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