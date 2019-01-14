В Брянске на улице Калинина в транспорте пострадала 60-летняя женщина

63-летний водитель автомобиля марки УАЗ не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в иномарку Opel Astra. За рулем легкового автомобиля находилась 24-летняя девушка.

В Смоленске уровень заболеваемости превысил эпидпорог, однако показатель перестал расти и жители областного центра чаще идут на поправку.

В 2018 году на Московской железной дороге произошло 40 столкновений автомобилей с поездами, что на 10 происшествий больше, чем в 2017 году. К дорожно-транспортным происшествиям привели две причины – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги и технически неисправные автотранспортные средства.

АПХ «Мираторг», крупнейший инвестор в агропромышленный комплекс России, сообщает, что произвел более 114 тысяч тонн высококачественного мяса птицы в 2018 году, что соответствует уровню 2017 года.

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По предварительной информации, 25-летний водитель Peugeot Boxer ехал с улицы Пионерской в сторону Фокина и, совершая поворот на Урицкого, допустил падение 60-летней пассажирки.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и лица. Врачи, назначив лечение, отпустили ее домой.

Информацию о поступившей в травмпункт Советского района пациентке полиция получила в 18:25.

60-летняя пенсионерка получила травмы во время падения в транспорте Peugeot Boxer 15 января на улице Калинина в Брянске.

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