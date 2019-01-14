В Брянске на улице Калинина в транспорте пострадала 60-летняя женщина
60-летняя пенсионерка получила травмы во время падения в транспорте Peugeot Boxer 15 января на улице Калинина в Брянске.
Информацию о поступившей в травмпункт Советского района пациентке полиция получила в 18:25.
У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и лица. Врачи, назначив лечение, отпустили ее домой.
Инцидент произошел около трех дня.
По предварительной информации, 25-летний водитель Peugeot Boxer ехал с улицы Пионерской в сторону Фокина и, совершая поворот на Урицкого, допустил падение 60-летней пассажирки.
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