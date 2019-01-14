В Новозыбкове огнеборцы тушили частную постройку

15 января в селе Сновское Новозыбковского района произошел пожар в частном сарае, расположенном на улице Новая; пострадавших не было.

Сведения о возгорании спасатели получили в начале первого ночи. Через десять минут они были на месте. Выяснилось, что горела кровля строения на площади 40 квадратных метров.

«На тушение подавали два ручных ствола. В 00.34 пожар локализовали, в 00.40 ликвидировали. Пострадавших не было», - объяснили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причина устанавливается.

Напомним, 14 января в Клинцах и Сураже произошли пожары.