46-летний брянец угодил под грузовой поезд

13 января в Брянской области случилась трагедия, поезд сбил мужчину 46 лет.

Как сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД РФ, инцидент произошел на 39 километре ж/д перегона «Пильшино-Выгоничи».

Потерпевший получил смертельные травмы.

По словам полиции, все произошло из-за того, что человек не позаботился о личной безопасности.

Напомним, 28 октября 2018 произошла аналогичная история на железной дороге в Жукове, тогда погиб 26-летний молодой человек.