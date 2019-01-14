46-летний брянец угодил под грузовой поезд
13 января в Брянской области случилась трагедия, поезд сбил мужчину 46 лет.
Как сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД РФ, инцидент произошел на 39 километре ж/д перегона «Пильшино-Выгоничи».
Потерпевший получил смертельные травмы.
По словам полиции, все произошло из-за того, что человек не позаботился о личной безопасности.
Напомним, 28 октября 2018 произошла аналогичная история на железной дороге в Жукове, тогда погиб 26-летний молодой человек.
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