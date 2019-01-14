В Брянске госпитализировали пенсионерку с переломанным черепом после ДТП

Видео и фото с места аварии в сети опубликовали очевидцы.

Тело женщины с отрубленной головой обнаружено в одном из домов в деревне Козловка.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

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«Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, гематому теменно-затылочной области, субарахноидальное кровоизлияние, перелом основания черепа, ушиб мягких тканей головы, перелом наружного мыщелка левой большеберцовой кости, перелом 4-го ребра справа; она госпитализирована», - объяснили в отделе Госавтоинспекции.

Инцидент случился в начале девятого утра. Как сообщили в отделе ГИБДД, 26-летний парень на Renault Logan ехал со стороны улицы Дзержинского по Чапаева в сторону улицы 2 Аллея и сбил 60-летнюю женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте.

15 января в Брянске на улице Красных партизан произошла дорожная авария с участием иномарки Renault Logan, пострадала пенсионерка 60 лет.

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