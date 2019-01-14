На Почтовой в Брянске произошло серьезное ДТП с участием маршрутки
16 января в областном центре на улице Почтовой случилась авария с маршруткой №76 и иномаркой, пострадавших нет.
ДТП произошло у «Альбиона» около двенадцати дня. В сети очевидец Марина Лебедева опубликовала видео последствий происшествия.
«Это мой напарник на Авео и резина - зима, маршрутка виновата», - прокомментировал Алексей Шабалкин.
Из записи видно, что иномарка-легковушка получила повреждения с левой стороны, находится на обочине, куда ее, по всей видимости, выбросило от удара.
«Там на этом и следующем повороте постоянно большинство водителей углы режет, заходят в поворот по встречке. Так и почищено сейчас, что в месте, где видна разметка, получается, ты едешь или по обочине, или на встречной, ибо дорожники, вместо того чтобы повторить траекторию дороги во время чистки, также едут напрямик!» - объяснил пользователь сети Юрий Кусков.
Фото - кадр с видео.
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