Около «Пушки» в Брянске из-за аварии случилась пробка

16 января в областном центре около монумента артиллеристам произошло ДТП с участием «Волги» и иномарки Ford Focus, из-за этого на проезжей части образовался затор.

Авария случилась около двенадцати дня. Как сообщили свидетели в соцсетях, от удара у иномарки разбило задний правый фонарь и бампер. У отечественной машины пострадала вся передняя часть.

Водители говорят, что из-за происшествия возможен транспортный коллапс между Советским и Володарским районами.

Напомним, серьезная авария произошла на Почтовой с участием маршрутки.