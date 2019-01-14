Брянец жестоко расправился с сожительницей
Брянский следком предъявил обвинение 36-летнему местному жителю, который подозревается в умышленном убийстве 38-летней женщины.
Инцидент случился 1 января 2019 года. Мужчина находился в квартире по месту своего жительства на переулке Северном областного центре. Во время конфликта, который возник после распития спиртного, он ударил женщину ножом в область ноги и скрылся с места происшествия. От полученного ранения 38-летняя потерпевшая скончалась.
10 января ее тело нашли соседи, которые открыли дверь в квартиру имевшимся у них ключом.
В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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