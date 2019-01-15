В Брянске на «зебре» сбили пешехода
16 января в областном центре на улице Щорса автомобилист сбил пешехода, информацию об этом очевидцы опубликовали в соцсетях.
Как сообщил автор поста Григорий Киселев, на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.
«Сбили пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Реанимация уехала без сирены, кажется, все живы», - поделился очевидец Киселев.
Пользователи собсудили это происшествие.
«Машину остановить мгновенно нереально, вот что надо понимать всем в первую очередь», - отметил Сергей Буханкин.
«Там регулируемый переход. Останавливаться надо на «красный», - добавил Александр Иванов.
«Не факт, что пешеход шёл на свой «зелёный». Нам же не сообщаются подробности происшествия», - прокомментировала пользователь Ольга.
Официальных данных о ДТП и пострадавшем не поступало.
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