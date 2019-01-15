75-летнему брянцу поранили ногу в ДТП на проспекте Ленина
Авария с участием автомобиля Skoda Fabia произошла в Брянске на проспекте Ленина 16 января, пострадал 75-летний пенсионер.
У пожилого мужчины ушиб правого тазобедренного сустава; врачи назначили лечение и отпустили его домой.
Само ДТП случилось в начале восьмого вечера. Как рассказали в отделе ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля Skoda Fabia двигался от ул. Дуки на Горького и сбил 75-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
Железнодорожники укладывают специальный противоскользящий настил в тоннельном сходе пешеходного моста станции Брянск-Льговский со стороны улицы Белорусской.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел первый в 2019 году День охраны труда. Комиссия, в которую вошли руководители Брянскэнерго, проверила наличие у бригад средств защиты, приспособлений и инструмента, спецодежды и спецобуви, аптечек доврачебной помощи, а также техническую документацию и соответствие выполняемых работ ее требованиям;удостоверения о проверке знаний,
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.