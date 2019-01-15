В Бежицком районе маршрутка протаранила Chevrolet Aveo, пострадал водитель

33-летний водитель иномарки Chevrolet Aveo 16 января получил травмы во время аварии с участием маршрутки «ГАЗ-322132» на улице Почтовой в Бежицком районе Брянска.

У пострадавшего ушиб грудной клетки. Сейчас он уже дома на амбулаторном лечении.

Само происшествие случилось около десяти утра. По предварительным данным, 66-летний водитель «ГАЗа-322132» ехал от Ново–Советской к улице 50-й Армии и, не справившись с управлением, врезался в Chevrolet Aveo под управлением 33-летнего водителя.

Фото - кадр с видео.