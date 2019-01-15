В Бежицком районе маршрутка протаранила Chevrolet Aveo, пострадал водитель
33-летний водитель иномарки Chevrolet Aveo 16 января получил травмы во время аварии с участием маршрутки «ГАЗ-322132» на улице Почтовой в Бежицком районе Брянска.
У пострадавшего ушиб грудной клетки. Сейчас он уже дома на амбулаторном лечении.
Само происшествие случилось около десяти утра. По предварительным данным, 66-летний водитель «ГАЗа-322132» ехал от Ново–Советской к улице 50-й Армии и, не справившись с управлением, врезался в Chevrolet Aveo под управлением 33-летнего водителя.
Фото - кадр с видео.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
Железнодорожники укладывают специальный противоскользящий настил в тоннельном сходе пешеходного моста станции Брянск-Льговский со стороны улицы Белорусской.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел первый в 2019 году День охраны труда. Комиссия, в которую вошли руководители Брянскэнерго, проверила наличие у бригад средств защиты, приспособлений и инструмента, спецодежды и спецобуви, аптечек доврачебной помощи, а также техническую документацию и соответствие выполняемых работ ее требованиям;удостоверения о проверке знаний,
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.