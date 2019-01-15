Брянская полиция расследует дело по смертельному ДТП на границе с Беларусью

Правоохранители Брянской области возбудили уголовное дело в связи с аварией, которая случилась 13 января на трассе «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Беларусью», где два человека погибли, еще двое получили травмы.

ДТП произошло на 146 километре дороги в Брянском районе. 32-летний водитель «ВАЗа-21102» не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с Mazda 6.

«В результате ДТП 28-летний и 31-летний пассажиры автомобиля ВАЗ скончались от полученных травм, оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».