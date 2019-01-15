Брянец едва не лишился гаража
17 января в Фокинском районе случился пожар в гараже, расположенном в переулке Полесском; в происшествии никто не пострадал.
Сведения о возгорании спасателям третьей части поступили в 10:24. Через десять минут они прибыли по адресу, где к тому времени из частного гаража размером 4х6 метро валили клубы дыма.
«На тушение работало два ручных ствола, звено газодымозащитной службы. В 10.41 пожар локализовали, в 11.05 ликвидировали», - объяснили в пресс-службе регионального МЧС.
Причину выяснят эксперты.
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