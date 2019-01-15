В Брянске около «Электроники» произошло «тройное» ДТП

17 января в Советском районе Брянска произошло масштабное дорожное происшествие, соответствующую фотографию в соцсетях опубликовали очевидцы.

Инцидент случился в половине одиннадцатого дня у «Электроники». На фото запечатлены последствия аварии: в «паровоз» стали три столкнувшиеся автомобиля. По всей видимости, говорят свидетели, водители не придерживались дистанции между машинами.

Были ли в ДТП пострадавшие, неизвестно, поскольку нет официальной информации.

Брянц обсудили аварию в сети.

«Может, кто-то включил сигнал поворота не заблаговременно, а когда остановился для совершения маневра (поворота )», - прокомментировал Андрей Гапеев.

«Между прочем, в середине наша машина с Автоколонны. Вообще нужно дистанцию держать», - добавила Ирина Павлова.