В Брянске около «Электроники» произошло «тройное» ДТП
17 января в Советском районе Брянска произошло масштабное дорожное происшествие, соответствующую фотографию в соцсетях опубликовали очевидцы.
Инцидент случился в половине одиннадцатого дня у «Электроники». На фото запечатлены последствия аварии: в «паровоз» стали три столкнувшиеся автомобиля. По всей видимости, говорят свидетели, водители не придерживались дистанции между машинами.
Были ли в ДТП пострадавшие, неизвестно, поскольку нет официальной информации.
Брянц обсудили аварию в сети.
«Может, кто-то включил сигнал поворота не заблаговременно, а когда остановился для совершения маневра (поворота )», - прокомментировал Андрей Гапеев.
«Между прочем, в середине наша машина с Автоколонны. Вообще нужно дистанцию держать», - добавила Ирина Павлова.
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