Пожар в Жуковке: огнеборцы тушили «ВАЗ»
Отечественный автомобиль «ВАЗ 2107» загорелся в Жуковке на улице Почтовой 17 января; пострадавших не было.
Сведения о возгорании поступили в дежурную часть МЧС в 11:16. Через две минут спасатели 34-й части прибыли на двух автоцистернах на место. Как оказалось, горела легковушка на площади трех квадратных метров.
«На тушение работал ручной ствол. В 11.20 пожар локализовали, в 11.21 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина выясняется», - объяснили сотрудники управления МЧС.
Напомним, 17 января горел гараж в Фокинском районе Брянска.
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