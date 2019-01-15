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Пожар в Жуковке: огнеборцы тушили «ВАЗ»

Опубликовано Сегодня, 12:43

Отечественный автомобиль «ВАЗ 2107» загорелся в Жуковке на улице Почтовой 17 января; пострадавших не было.

Сведения о возгорании поступили в дежурную часть МЧС в 11:16. Через две минут спасатели 34-й части прибыли на двух автоцистернах на место. Как оказалось, горела легковушка на площади трех квадратных метров.

«На тушение работал  ручной  ствол. В 11.20 пожар локализовали, в 11.21 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина выясняется», - объяснили сотрудники управления МЧС.

Напомним, 17 января горел гараж в Фокинском районе Брянска.

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