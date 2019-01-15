Уроженец Дятькова ограбил 11-летнего исполнителя колядок
Брянские следователи завели уголовное дело на 32-летнего жителя Дятькова, который подозревается в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни.
Инцидент случился 13 января 2019 года на улице Брянской в поселке Бытошь. Пьяный подозреваемый отобрал у 11-летнего подростка 1219 рублей, которые тот получил во время исполнения колядок на старый Новый год.
Как выяснили правоохранители, ранее задержанный уже был судим за совершение преступлений против личности и собственности. В сентябре 2018 его отпустили из мест лишения свободы.
Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
«Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения могут быть расценены как обстоятельства, отягчающие ответственность», - объяснили сотрудники СУ СК.
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