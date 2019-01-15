На проспекте Ленина в Брянске автобус и легковое авто не поделили дорогу
Днем 17 января в областном центре на проспекте Ленина произошла авария с автобусом и легковушкой.
Инцидент случился возле Центрального универмага около четырех часов дня. Фотографию с места ДТП разместили в соцсетях.
«ДТП около ЦУМа! Будьте внимательней», - поделился автор снимка Андрей Хохлов.
Очевидцы рассказали, в легковое авто врезался автобус.
Официальных данных из ГИБДД не поступало.
Напомним, 17 января случилось тройное дорожное происшествие около «Электроники».
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