На проспекте Ленина в Брянске автобус и легковое авто не поделили дорогу

На помощь таможенникам пришли инспекторы ГИБДД, в результате чего фура была остановлена на окружной дороге в районе населенного пункта Щеченки.

Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото с места происшествия были опубликованы в социальной сети.

В настоящее время мужчина задержан. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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Официальных данных из ГИБДД не поступало.

Инцидент случился возле Центрального универмага около четырех часов дня. Фотографию с места ДТП разместили в соцсетях.

Днем 17 января в областном центре на проспекте Ленина произошла авария с автобусом и легковушкой.

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