В Новозыбкове сгорела хозяйственная постройка
17 января в Новозыбкове произошел пожар в хозяйственной постройке, расположенной на улице Набережной; пострадавших не было.
Спасатели сведения о возгорании получили в 18:27. Через три минуты огнеборцы 16-й части на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как оказалось, горел частный сарай размером 3х5.
«На тушение работал ручной ствол. В 18.32 пламя локализовали, в 18.35 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - заявили сотрудники регионального управления МЧС.
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