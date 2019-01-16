В селе Столбово горел частный погреб

18 января в селе Столбово загорелся частный погреб на улице Советской, обошлось без пострадавших.

Спасатели информацию о пожаре получили в 06:36 утра. На место выезжали огнеборцы 41-й части на двух автоцистернах. Через 20 минут они прибыли по адресу. Как выяснилось, горел частный погреб размером 3х3 по всей площади.

«На тушение работал ручной ствол. В 06.58 пламя локализовали, в 07.00 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Причина устанавливается.

Напомним, в Новозыбкове сгорела частная постройка.