В селе Столбово горел частный погреб
18 января в селе Столбово загорелся частный погреб на улице Советской, обошлось без пострадавших.
Спасатели информацию о пожаре получили в 06:36 утра. На место выезжали огнеборцы 41-й части на двух автоцистернах. Через 20 минут они прибыли по адресу. Как выяснилось, горел частный погреб размером 3х3 по всей площади.
«На тушение работал ручной ствол. В 06.58 пламя локализовали, в 07.00 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Причина устанавливается.
Напомним, в Новозыбкове сгорела частная постройка.
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