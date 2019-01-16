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Пожар под Брянском: огнеборцы тушили мебельный цех

Опубликовано Сегодня, 09:52

18 января в поселке Белобережский санаторий на улице Лесной случился пожар в мебельном цеху.

Информацию о возгорании спасатели получили около четырех утра. На помощь выезжали огнеборцы 29-й и 3-й частей на двух автоцистернах. За восемь минут они прибыли. К этому времени, покрасочную камеру охватило пламя на площади четырех квадратных метров.

На тушение подавали ручной ствол. Внутрь зашла газодымозащитная служба.

«В 04:25 огонь локализовали, в 04:32 ликвидировали. Никто не пострадал, причину выясняют», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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