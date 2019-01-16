В Дятьковском районе на пожаре пострадал мужчина
18 января в поселке Ивот Дятьковского района произошел пожар в частном жилом доме, во время возгорания погиб человек.
Происшествие случилось около шести утра. Как объяснили в управлении МЧС области, огонь повредил дом по всей площади.
Пострадавший получил ожоги спины. Известно, что он вышел из горящего здания самостоятельно, затем его доставили в больницу.
Спасатели локализовали пламя в 06:30, в 06:40 ликвидировали. Причину выяснят эксперты.
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