В Дятьковском районе на пожаре пострадал мужчина

18 января в поселке Ивот Дятьковского района произошел пожар в частном жилом доме, во время возгорания погиб человек.

Происшествие случилось около шести утра. Как объяснили в управлении МЧС области, огонь повредил дом по всей площади.

Пострадавший получил ожоги спины. Известно, что он вышел из горящего здания самостоятельно, затем его доставили в больницу.

Спасатели локализовали пламя в 06:30, в 06:40 ликвидировали. Причину выяснят эксперты.