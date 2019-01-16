Брянец решил подарить знакомой на Рождество чужую норковую шубу
Брянская полиция задержала 27-летнего парня, ранее судимого за кражи, который подозревается в похищении верхней одежды из гардероба одного из торговых центров.
История произошла 8 января в Советском районе. Злоумышленник похитил норковую шубу, которая принадлежала 26-летней девушке из Калужской области. Стоимость одежды 40 тыс рублей.
На задержание подозреваемого ушло двое суток. В отделении он признался, что решился на преступление, поскольку остался без работы, однако хотел порадовать свою знакомую хорошим подарком на Рождество. Шубу вернули хозяйке.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.
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