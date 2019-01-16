Брянец, жестоко расправившийся с собутыльником, предстанет перед судом
Прокурор Жуковского района направил в суд уголовное дело ранее судимого 35-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве и покушении на кражу.
Инцидент произошел вечером 12 октября 2018 года. Мужчина в своем доме поселка Тросна Жуковского района распивал спиртное со знакомым. Внезапно возникла ссора, во время которой обвиняемый много раз ударил собутыльника по голове и другим частям тела деревянным топорищем. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
За несколько дней до убийства он незаконно проник в жилище односельчан, откуда попытался похитить продукты питания, но его застали хозяева.
Уголовное дело рассмотрит по существу Жуковский районный суд.
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