Брянец «похозяйничал» в доме соседки на 30 тыс рублей

Полиция Брянской области задержала 58-летнего местного жителя, который подозревается в краже металлических изделий с территории домовладения 52-летней женщины в поселке Вишневый.

По словам потерпевшей, некоторое время назад ей по наследству достался дом в этой деревне. В новое жилье переезжать не стала, а попросила соседа присматривать за имуществом, пока будет отсутствовать. Во время очередного приезда заметила, что со двора пропали детали трактора, а из сарая – самодельная овощерезка и другие металлические изделия. Ущерб составил 30 тыс рублей.

Подозреваемый был доставлен в отделение через несколько дней. Он объяснил: ему приглянулись некоторые вещи, чью сохранность он взялся обеспечивать. Мужчина признал вину, а также полностью возместил причиненный ущерб.

«Подозреваемому предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - объяснили в пресс-службе МВД региона.